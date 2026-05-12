Автобус с екскурзианти от Добрич за Малдивите се заби в камион край София, пътник почина

Катастрофата станала около 1 часа тази нощ. Снимка: Катастрофи в София/Martin Raychinov

Мъж на 73 години почина, след като автобус, тръгнал да кара хора на екскурзия към Малдивите, се заби в камион. Катастрофата станала тази нощ на АМ "Хемус" на входа на София след село Яна.

Автобусът бил управляван от 56-годишен шофьор, съобщиха от МВР. И потвърдиха, че ударът е станал заради негово изпреварване. На място е починал 73 годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.

Ранени са 20 души, петима още са в болница.

По неофициална информация автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София. Оттам те щели да летят за Малдивите, гласи първоначалната информация. Засега обаче тя не е потвърдена официално от властите.

