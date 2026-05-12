Кметът на Сливен Стефан Радев покани новите депутати от региона на първа работна среща

Първа работна среща между всички новоизбрани народни представители и ръководството на община Сливен се проведе в общината, съобщиха от нейния пресцентър. По покана на кмета Стефан Радев на срещата присъстваха народните представители от "Прогресивна България" Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов, Валентин Петров, от ГЕРБ-СДС – Десислава Танева и Татяна Султанова от ПП-ДБ. Кметът запозна народните представители със заложените общински проекти и поиска съдействие за реализацията им.

"Идеята на тази среща е да ви кажем какво според нас е важно за Сливен, така че да имаме в някои посоки единен глас като общност за това, което да градим", каза кметът.

Основно той акцентира върху проблемите с финансирането на проекти по Приложение №3 към държавния бюджет.

"Някои общини имат проекти, които са изпълнени изцяло, но не са получени средства нито за аванс, нито за междинно плащане. Плащанията по тези проекти забуксуваха. Въпросите, които искаме да поставим, са свързани с Приложение №3. Ще го има ли приложението, какво ще стане с обектите, включени в него, ще бъдат ли записани тези проекти в Закона за държавния бюджет за тази година, за да бъде осигурено финансиране за тях? Необходима е яснота дали ще бъдат включени всички проекти или част от тях, какво ще стане с тези проекти, които са започнати, не са довършени и не са разплатени", каза кметът.

Той припомни, че за Сливен проектите по Приложение №3 са асфалтирането на квартал „Речица", изграждането на физкултурните салони на гимназиите, довеждащият водопровод на село Градско, подмяната на водопровода на село Гавраилово, разширяването на детската градина в село Чинтулово, благоустрояването на терени в кварталите "Дружба", "Клуцохор" и "Българка", подмяната на водопровода в Крушаре, осветлението на 11 булеварда в града, цялостната реновация на Колодрума, ремонтът на Военния стадион и булевард "Цар Симеон". Някои от проектите са завършени, по други се работи, а трети не са започнати. За някои от тях не са подписани споразумения с министерството.

Кметът постави на дневен ред и държавните проекти в общината – изграждането на пречиствателната станция и на новата пожарна.

"Пречиствателната станция за питейни води е актив на МРРБ, който не е завършен и не е въведен в експлоатация. Преди нямаше връзка с градския водопровод. Сега, с реализацията на проекта за „Речица", връзката беше изградена. Последният министър увери, че ще бъде завършена, но това съм го чувал много пъти от много министри. За пожарната има възложен идеен проект, има отделен терен, изготвен е подробен устройствен план. Имахме кореспонденция с МРРБ, в която искаха да разчистим терена и тогава да говорим за учредяване на право на строеж или прехвърляне на терена. Всъщност ние сме готови с двата варианта", каза Стефан Радев. Кметът на Сливен Стефан Радев /вдясно/ запозна новите депутати с основните проблеми на общината и града. Снимка: Община Сливен

Той информира още за планираното изграждане на градски парк на територията на придобитите от общината военни поделения, както и на многофункционална спортна зала в Сливен.

Народните представители приветстваха инициативата за срещата и увериха, че каквото зависи от тях, ще бъде направено, за да защитят интересите на Сливен.

"Днес сме тук, за да започнем нашата съвместна работа в услуга на обществото. Въпреки нашите политически различия, нашата обща кауза е в услуга на жителите на община Сливен. Можете да разчитате на нашата пълна подкрепа и съдействие за важните проекти, които имате, за да бъдат осъществени, да им бъде обърнато необходимото внимание и финансиране, доколкото зависи от нас. Вече се запознахме с колегите от изпълнителната власт и където можем, ще съдействаме. За нас това не е само професионален ангажимент, но и лична кауза", каза Весела Момчева-Таун от "Прогресивна България".

Десислава Танева от ГЕРБ-СДС заяви, че работата на законодателната и местната власт трябва да е съвместна в името на обществото.

"Радвам се, че местната власт се среща с народните представители, които са готови да подкрепят нуждите на местната общност. В хода на работата си имаме комуникация. Надявам се да бъде успешен за обществото 52-рият мандат", каза тя.

Татяна Султанова също изрази удовлетворение от провеждането на срещата и увери, че в работата си се фокусира върху основните и важни неща за хората.

"Оценявам високо желанието да се търси такъв диалог с народните представители от страна на кмет и община. Вие сте кмет, който винаги показва висока институционална култура. Независимо от различните позиции, които сме имали по някои въпроси, уважителният тон е бил факт и от моя страна ще продължи", каза Султанова.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев поздрави народните представители за избора им. Той пожела ползотворна и продуктивна работа на новия парламент. Кметът предложи срещите в този формат да станат редовни, като на всяка една от тях местната и изпълнителната власт да обменят информация за работата по поетите ангажименти.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете Румен Иванов, Камен Костов, Пепа Чиликова и Стоян Марков, както и секретарят на общината Валя Радева.