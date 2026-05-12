Ден на кариерата за специалност „Журналистика“ днес в СУ „Св. Климент Охридски“

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Ден на кариерата за специалност „Журналистика“ ще се състои днес във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от ръководството на висшето училище.

Събитието е част от традиционните Кариерни дни на факултета, които ще се проведат от 12 до 14 май 2026 г. и имат за цел да създадат пряка връзка между студентите и професионалната общност.

Фокусът на днешната програма е върху работата в съвременните медии. Представители на печатни, електронни и дигитални редакции ще споделят професионалния си опит и ще представят възможности за стаж, първа работа и развитие в журналистическата професия.

В рамките на Кариерните дни студенти ще имат възможност да се срещнат и с представители на комуникационни и рекламни агенции, издателства и организации от сектора. На 13 май е предвиден Ден на кариерата за специалностите „Връзки с обществеността“ и „Комуникационен мениджмънт“, а на 14 май – за специалност „Книгоиздаване“.

Програмата включва дискусионни панели, кратки представяния на участващите организации и срещи със студенти, които ще дадат възможност за директен контакт с работодатели и представители на медии, комуникационни агенции и издателства. Ще бъдат обособени и пространства за неформални разговори и индивидуални срещи, както и за представяне на стажантски програми и възможности за професионална реализация.

От ФЖМК посочват, че Кариерните дни са част от усилията на факултета да поддържа активен диалог между образованието и професионалната практика и да подпомага професионалната реализация на своите студенти.

