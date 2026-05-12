41 пожара през изминалото денонощие, 72-годишна жена е пострадала

През изминалото денонощие екипите са потушили общо 41 пожара и са реагирали на 82 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На 11 май в 18:07 часа в Оперативния център при РДПБЗН-Пловдив е получено съобщение за взрив от газова бутилка в къща в село Устина, община Родопи. Произшествието е ликвидирано с един автомобил от РСПБЗН-Стамболийски. Пострадала е 72-годишна жена, пише БТА.

На 11 май в 20:40 ч. в Оперативния център при РДПБЗН-Стара Загора е получено съобщение за горящ покрив на къща, вследствие на паднала мълния на улица в Мъглиж. Пожарът е потушен с два автомобила от РСПБЗН-Казанлък. При него няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които осем в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции.