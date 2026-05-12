Габрово дава до 1 млн. евро за най-добрия проект за Център Кристо и Жан Клод в града

Обявиха международен архитектурен конкурс за идейна концепция за реконструкция и преустройство на сградата на бившия Текстилен техникум

За да открие най-доброто архитектурно решение за Центъра за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод, Община Габрово кани архитекти за участие в международно състезание. То ще се проведе на два етапа, съобщиха от екипа.

Първата фаза е открит, анонимен конкурс за изготвяне на идейна концепция за реконструкция и преустройство на сградата на бившия Текстилен техникум и прилежащия ѝ терен. Класираните на първите пет места ще получат награди от по 20 000 евро без ДДС. Крайният срок за подаване на идейни концепции е 20 юли 2026 година.

Вторият етап изисква развитие на идеен проект и ще се проведе чрез процедура на договаряне без предварително обявление с петте класирани в предходната фаза. Времето за изработване на идейния проект е два месеца. Община Габрово ще сключи договор с победителя за проектиране на стойност до 1 000 000 евро без ДДС – за работен проект (включително проект за интериор и дизайн на постоянните изложби) и авторски надзор. Срокът за изработване на работния проект е 125 дни.

"Макар и мимолетни, проектите на Кристо и Жан-Клод оставиха емблематични образи на трансформация на десетки природни и градски пейзажи, които заеха трайно място във визуалния канон. Наричаха намесите си „нежни безпокойства". Изкуството им беше тържество на свободата, красотата и смелостта. Кристо и Жан-Клод не само мечтаеха за неща, смятани за невъзможни, но и ги реализираха. Преговаряха с парламенти, огромни общини и малки частни собственици на земя. Проектите им струваха милиони, но оставаха безплатни и достъпни за милиони посетители. Мащабни и интимни едновременно, те бяха безкрайно различни от изкуството, създавано преди тях", припомня кураторът Маргарита Доровска.

Центърът, наречен с техните имена в родния град на Кристо, е място за представяне на изкуство, но и за създаването му – място, в което духът на Кристо и Жан-Клод вдъхновява и артистите, и широката публика.

Архитектурата на това пространство изисква смела визия, чувствителност и дълбоко разбиране на необходимата трансформация на пространството.

Целта на двустепенния процес по избор на проект е да намери най-доброто решение на сложната функционална програма от пространства и дейности на Центъра Кристо и Жан-Клод, като едновременно стъпва на демократичен, прозрачен и отворен подход на селекция и демонстрира уважение към труда и времето на участниците в конкурса.

Реконструкцията на сградата цели създаване на център за изкуство от световно ниво и хармоничното му интегриране в съществуващата градска среда, така че Центърът и близкият Музей на хумора и сатирата да формират културен комплекс, разположен в зона за отдих, спорт и градски събития край брега на река Янтра.

Сградата на бившия Текстилен техникум е построена през 1970, за да посреща образователните нужди на водещата индустрия в града. През годините текстилното производство в Габрово намалява и училището затваря врати през 2008.

Сградата е избрана за дом на Центъра за съвременно изкуство заради доброто си състояние, високите и просторни зали, както и заради връзката с един от най-характерните за проектите на Кристо и Жан-Клод материали – текстила.

Застроената площ е 2 737 кв. м, разгънатата застроена площ е 13 330 кв. м., а дворът – 9000 кв. м. След проектирането, в строително-монтажните работи, обзавеждането и оборудването ще бъдат вложени внушителните до 11 261 103 евро без ДДС.

Членовете на журито на конкурса са:

· Андреас Руби, архитектурен изследовател, преподавател, куратор издател; дългогодишен директор на Швейцарския архитектурен музей в Базел

· Анета Василева, архитект, архитектурен историк и изследовател, преподавател; съосновател на Фондация Ново архитектурно наследство, ГРАДОСКОП и архитектурна група WhATA

· Бощян Вуга, архитект, изследовател и преподавател; съосновател на ателие SADAR+VUGA

· Васъф Кортун, автор и преподавател в областта на съвременното визуално изкуство и пространствените практики; основател и първи директор на значими културни институции, сред които SALT, Platform Garanti, Proje4L и Музея на Центъра за кураторски изследвания при Колежа Бард

· Ерих Шьоненбергер, архитект, преподавател и съосновател на студио su11 Architecture + Design

· Люция Декова, главен архитект на Община Габрово

· Мартин Христов, архитект, съосновател на студио Е-ARCH; от 2016 до 2025 заместник председател на УС на Камара на архитектите

· Христо Станкушев (резервен член на журито), архитект и преподавател; основател на студио 7561 архитекти; съосновател на студио dontDIY, Асоциация Топлоцентрала, Лаборатория за градско развитие и Екипът на София.

На 13 май от 18 ч. Община Габрово и Център Кристо и Жан-Клод ще представят международния архитектурен конкурс в Концептуално пространство ДОМ на ул. Петър Парчевич 49А в София.