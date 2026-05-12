ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият ас на "Лудогорец" Игор Тиаго и Неймар в ра...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22830710 www.24chasa.bg

Силна градушка нанесе щети в сливенското село Желю войвода

1536
Градушка Снимка Архив

Силна градушка е паднала над сливенското село Желю войвода снощи, съобщи кметът Стоян Генов. По думите му първоначално са падали ледени късове без придружаващ дъжд.

Интензивната градушка е продължила около пет минути.

„Доста поражения има“, каза още кметът. По думите му все още не е извършен пълен оглед на щетите, като предстои комисия от общинската служба по земеделие да обходи засегнатите райони и да опише пораженията.

„Първо беше сух град“, уточни Генов. Той допълни, че от ракетните площадки на Регионалната дирекция за борба с градушките - Старо село са били изстрелвани много противоградови ракети, и ако не са били те, пораженията са щели да бъдат още по-сериозни, пише БТА.

По първоначална информация има поражения по земеделски насаждения и частни имоти. Кметът посочи още, че стопаните със застраховани площи ще могат да получат обезщетения след описването на щетите.

Градушка Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)