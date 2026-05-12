Петима от катастрофата на АМ "Хемус" са откарани в "Пирогов", сред тях и дете

Тази нощ в болница "Пирогов" са транспортирани 5 пострадали при катастрофата между камион и автобус на входа на гр. София. Между пострадалите е и 3 - годишно дете, съобщават от болницата.

Всички се подробно прегледани и изследвани. След обработване на наранявания им, 4 от пострадалите са освободени за домашно лечение. Една жена на 23 години остава за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на "Пирогов".

Катастрофата стана тази нощ на АМ "Хемус" на входа на София след село Яна. Мъж на 73 години почина, след като автобус, тръгнал да кара хора на екскурзия към Малдивите, се заби в камион.

Автобусът бил управляван от 56-годишен шофьор, съобщиха от МВР. И потвърдиха, че ударът е станал заради негово изпреварване. На място е починал 73 годишен мъж.

Жена на 69 години е тежко пострадала и е в реанимация, има и 20 по-леко пострадали, допълниха от МВР. От СДВР казаха, че четирима души с по-леки наранявания са настанени в различни лечебни заведения в столицата. Останалите пътници от автобуса са прегледан и освободени.

Двамата шофьори - на товарния автомобил и на автобуса, са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио.

По неофициална информация автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София. Оттам те щели да летят за Малдивите, гласи първоначалната информация. Засега обаче тя не е потвърдена официално от властите.

Заради катастрофата при км 12 на автомагистрала "Хемус" в посока София движението се осъществяваше временно в активната лента, ограничена бе и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Около 9 ч то бе възстановено.