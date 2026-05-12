Васил Терзиев изказа съболезнования към близките на загиналия на "Хемус"

"Изказвам съболезнования към близките на загиналия при тежкия пътен инцидент на входа на София тази нощ. Мислите ми са и с пострадалите, на които пожелавам бързо възстановяване", това се казва в позиция на столичния кмет Васил Терзиев по повод тежката катастрофа с автобус на магистрала "Хемус" в ранните часове на 12 май.

По думите му екипите на Столична община са реагирали незабавно в координация със Спешна помощ, полицията и пожарната. Районът е бил обезопасен.

При инцидентът загина един мъж, а 20 души пострадаха. Петима от тях са в болница.

"Благодаря на всички екипи, които работиха през нощта в тежка ситуация и под напрежение.

Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", заяви още Терзиев.