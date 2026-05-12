Министър Вълчев гост на празника за 50 г. ЮЗУ "Н. Рилски"

Министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев бе гост на тържеството, посветено на 50-годишнината от основаването на ЮЗУ „Неофит

Рилски" в Благоевград. Сред официалните гости бяха и бившите министри Красимир Вълчев и Галин Цоков, академик Николай Денков, кметът на Благоевград Методи Байкушев, много преподаватели, гости от страната и чужбина. Церемонията се състоя в Драматичен театър „Никола Вапцаров", а гостите бяха поздравени с танцов спектакъл на Ансамбъл „Пирин". Юбилейната програма през годината включва научни конференции, спортни прояви, модно ревю, представяне на сборник и още много инициативи.

През 2026 година Югозападният университет „Неофит Рилски" отбелязва 50 години от своето основаване. Събитията по повод годишнината се провеждат под патронажа на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Кметът Методи Байкушев поздрави ректора на ЮЗУ "Н. Рилски" проф. Н. Марин. СНИМКИ: Община Благоевград

„Често се губим във въпроса: каква е мисията на нашия народ? Вярвам, че отговорът се крие в три големи стремежа. Първият стремеж е да съхраним своята човечност – да бъдем добри, съпричастни и гостоприемни. В трудни периоди нашият народ е показвал, че може да пази достойното, да защитава човешкото и да подава ръка, когато е най-нужно. Вторият стремеж е знанието – само чрез него можем да вървим напред. Третият стремеж е България да бъде в сърцето на Европа – не периферия, а активен участник, не наблюдател, а партньор.

Югозападният университет „Неофит Рилски" изпълва този смисъл със съдържание – чрез знанието, уменията и възпитанието, които дава. Чрез партньорствата си в страната и чужбина, чрез връзката си с културните и духовните институции. Чрез уважението към българската традиция и европейската перспектива.

Няма по-голям двигател за Благоевград от Югозападния университет. Той е най-голямата причина градът да се утвърди като регионален център. Тук хората срещат магията на знанието, създават своите семейства, остават да работят и да постигат мечтите си. Затова Югозападният университет е нашият диамант", каза кметът Методи Байкушев в част от речта си по време на официалната церемония. Той изрази благодарност към всички поколения преподаватели и служители в университета и поздрави ректора проф. д-р Николай Марин за приноса към утвърждаването на Благоевград като университетски център.

Югозападният университет „Неофит Рилски" води началото си от 1976 г., когато е създаден като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 1983 г. се обособява като самостоятелен Висш педагогически институт, а през 1995 г. с решение на Народното събрание е преобразуван в университет и приема името на видния просветител Неофит Рилски.