Шофьорът на автобуса със загинал пътник с 45 нарушения, вземали му книжката заради удар с алкохол

Водачът на камиона с положителна проба за наркотици, но пиел лекарства и дал кръв, за да докаже, че не е дрогиран

С 45 нарушения, включително 10 месеца без книжка заради алкохол, е бил шофьорът на автобуса, който тази нощ се удари в камион, а пътник загина. Това разказа зам.-шефът на столичната Пътна полиция Мартин Цурински. И посочи, че водачът на тира е дал положителна проба за амфетамини, но посочил, че пие лекарства и му е взета кръв, която да изясни дали е бил дрогиран.

Катастрофата стана около 1 часа тази нощ. Автобусът карал екскурзианти от Добрич за летище София. Оттам трябвало да хванат самолета за Малдивите. В района на гара Яна обаче се забил в камион. Мъж на 73 години почина, а жена на 69 г. е в болница в тежко състояние. Те са били пътници в рейса.

Шофьорът му е на 59 години и има книжка от 1985 година, посочи Цурински. Книжката му е била взета през 2017 година заради катастрофа с алкохол, обясни полицаят. И добави, че не вижда подробности за нея, тъй като той е на отчет в друга структура на МВР. Шофьорът на камиона е на 42 години. Сред 29-те му нарушения личат две вземания на книжката. Първото е през 2006 година за 1 месец, а второто - през 2008 година за 5 месеца. Контролът там се осъществява от ДАИ, тъй като са с професионални книжки, посочи Цурински на въпрос защо не знае подробности за причините за вземане на книжката.

Има 18 души свидетели, предстоят разпити, но за съжаление няма камери. Така Цурински отговори на въпрос дали шофьорът на камиона е бил спрял в аварийна лента да спи. Той е с положителна проба от полевия тест за амфетамини. Дал е кръвна проба, за да се провери дали наистина е бил дрогиран. Разказал е пред полицаите, че пие лекарства. Цурински благодари на Столична община за оказаната помощ, както и на пожарната и колегите си от Пътна полиция и Спешна помощ.

Цурински обясни, че двамата шофьори са в болница и още не са разпитани. Той обясни, че пострадалото 3-годишно дете е пътувало с майка си. Това било позволено, забранени са само нощните екскурзии на деца.