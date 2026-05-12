Крум Зарков поведе честването за 135 г. от Първата социалистическа сбирка във Велико Търново

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков беше гост на честването по случай 135 години от провеждането на Първата социалистическа сбирка в България. От лозето на Никола Габровски във Велико Търново той призова събралите се социалисти да вдигнат глави и да погледнат напред.

„Ще преодолеем трудностите и ние. Ще черпим сила от миналото, ще учим от настоящето и ще гледаме към бъдещето. Да погледнем и днес към Бузлуджа с увереност, че корените са живи. И да помним завета на Дядото: „Бъдещето принадлежи на онези, които умеят да се организират и да се борят. На борба!", призова Крум Зарков.

Събитието беше открито от областният председател на БСП във Велико Търново Михаил Михалев. Той беше категоричен, че след изборните резултати социалистите ще бъдат още по-мотивирани да защитават своята идеология и да провеждат леви политики.

„Нима преди 135 години нашите предци са имали субсидия и парламентарно представителство? Те ни завещаха само своите идеали и ние сме длъжни да ги опазим с всички сили", каза Михалев. Той се обърна към присъстващите и с риторичния въпрос защо онези, които сега се представят за леви, не са пред паметника на Габровски и Благоев.

Исторически факти около провеждането на Първа социалистическа сбирка бяха представени от областният председател на БСП в Габрово Валери Митов. Той върна присъстващите във времето, когато във Велико Търново се събират Димитър Благоев, Никола Габровски, Георги Бакалов и Драган Герганов от старата столица, Евтим Дабев и Тодор Постомпиров от Габрово, Михаил Иванов и Панайот Венков от Дряново, Сава Мутафов от Севлиево, Константин Бозвелиев от Казанлък и Петър Генчев от Горна Оряховица.

Кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев пък припомни, че в село Коевци е единственият действащ антифашистки музей в Югоизточна Европа.

„Без здрава почва няма корени. А без корени няма бъдеще. Защото корените не ни дърпат назад – те ни държат изправени. „Другарите, събрали се тогава в това лозе, не са имали власт и богатство. Но са имали ясното съзнание, че без справедливост свободата е празна дума", подчерта още Зарков.

Честването уважиха и заместник председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов, членовете на Националния съвет Сашо Симов и Мариана Бояджиева, кметът на Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, зам.-кметът на Лясковец Емилия Жилиева, зам.-председателят на Великотърновския общински съвет Ирена Стасинопулу, зам.-председателят на Общинския съвет в Павликени Милка Христова, председателите на БСП в общините, от областта, общински съветници, кметове на населени места и общественици, изброяват от местната централа на социалистите.