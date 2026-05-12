Правната комисия подкрепи на първо четене и трите проекта за промени в съдебния закон

Основното възражение беше, че нямало време за становища

Временната правна комисия подкрепи на първо четене и трите законопроекта за промени в съдебния закон. Общото между тях е, че ограничават кадруването на Висшия съдебен съвет, чийто членове са с изтекъл мандат.

Поради краткото време по законопроектите в комисията беше пристигнало само лично становище от председателя на ВКС Галина Захарова и от сдружението на свободните адвокати. Шефката на правната комисия Янка Тянкова обеща между първо и второ гласуване да има достатъчно време, за да може всеки да предостави своето становище, но подчерта, че забавянето работи срещу тях. И попита защо за толкова години няма един работещ закон за съдебната власт. Също така изтъкна, че форумът е отворен и се приемат всички становища.

Първият законопроект, внесен в първия ден на парламента, е от Велислав Величков и колегите му от "Продължаваме промяната". Вторият е на "Демократична България", а третият, който беше внесен в понеделник, е законопроектът на "Прогресивна България".

Проектът на "Прогресивна България получи подкрепата на всички 23-ма присъстващи членове на комисията. Този на "Продължаваме промяната" получи 21 гласа "за". Против бяха Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС. Те гласуваха против и проекта на "Демократична България".

Първо Величков представи техния проект. По думите му в него се уреждал механизмът, по който парламентарната квота на ВСС да не е партийна. "Поне четирима от 11-те да бъдат от сериозните правни, съсловни, гилдийни организации", каза той. Един, който ще е в Съдийската колегия, да е по предложение на Съюза на юристите, един в Прокурорската колегия да бъде посочен от академичния съвет на Софийския университет, един в Прокурорската колегия да е посочен от БАН и един в Съдийската колегия да бъде излъчен от Общото събрание на адвокатите. Като последната дума дали те ще бъдат избрани, разбира се, ще имат депутатите. И в техния проект има забрана настоящият състав на ВСС, който е с изтекъл мандат, да кадрува.

И в проекта на "Демократична България" първата група изменения са свързани с процедурата по избор на членове на ВСС и на Инспектората към ВСС. Лицата, които се избират от парламента, като членове на ВСС, трябва да бъдат обществена квота, а не партийна, обясни Надежда Йорданова. За това предлагат да се отвори номинационната процедура, като членове на ВСС да могат да предлагат Висшият адвокатски съвет и Юридическите факултети, които са на първите три места по рейтинг. За Прокурорската колегия те предлагат да не се избират действащи прокурори и следователи, за да може да се осигури отчетност. А номинациите за инспектори трябва да идват от съдиите и прокурорите, за да се отговори на препоръките на Венецианската комисия, че професионалната общност трябва да има повече участие в техния избор. И от ДБ предлагат членове с изтекъл мандат да взимат определени решения. Те се придържали към испанския опит. Там също дълго време имали съдебен съвет с дълго време изтекъл мандат. Предложението на ДБ е този съвет да спре всякакво кадруване.

Предложението за промени в съдебния закон на "Прогресивна България" беше представено от проф. Олга Борисова. Един от моментите в него е, че се дава възможност на правосъдния министър да оспорва решенията на ВСС, като неговата жалба спира изпълнението. Също така изборът на членове на ВСС от съдебната квота да се провежда само на хартия в окръжните съдилища.

От Правосъдното министерство увериха, че по принцип подкрепят проекта на ПП за гражданско участие, но трябва да се прецизира кръгът от субекти, които да номинират. По отношение на проекта на ДБ също подкрепят по принцип идеята за кръга от организации, но имало текстове, които трябвало да бъдат обмислени дали не противоречат на основния закон.

От Министерството на правосъдието подкрепиха проекта на "Прогресивна България" и го определиха като балансиран.

Рая Назарян от ГЕРБ увери, че ще подкрепят и трите законопроекта. По думите й редица от текстовете трябва да бъдат прецизирани. Тя попита и защо в проекта на "Прогресивна България" се обръща внимание на командироването във ВАС. И поиска време между двете четения, обясни, че приветства бързината, но не бива да е за сметка на качеството.

Надежда Йорданова също обяви, че ще подкрепят законопроектите на "Продължаваме промяната" и "Прогресивна България".

Стою Стоев от "Продължаваме промяната" изтъкна като положително в проекта на Прогресивна България мораториумът върху кадровите решения, хартиените бюлетини, ограничението бивши шефове на върховните съдилища и главен прокурор да не бъдат избирани за ВСС. Притеснявало го обаче, че мораториумът бил препоръчителен, но не и задължителен за ВСС. Също така притеснително било как ще се извършва избора в окръжните съдилища, тъй като имало много малки. Например в Търговище били 25 съдии. Увери, че на този етап ще получат подкрепа, но можели да ревизират своята подкрепа в зависимост от това дали ще има конструктивен дебат.

Атанас Славов от "Да, България" отново постави въпроса за двойното мнозинство в Съдийската колегия, тоест съдиите, избрани от съдиите, да имат двойно мнозинство по кадрови въпроси.

И Петър Петров от "Възраждане" увери, че ще подкрепят и трите проекта, но и на него не му хареса, че в проекта на "Прогресивна България" се запазвало същото положение само депутати да предлагат членове на ВСС, което било още от същото. Той обърна обаче внимание да се помисли дали забраната бивши шефове на върховните съдилища да бъдат избирани за ВСС не е противоконституционна.

Велислав Величков от ПП открил пет групи проблеми - "подводни камъни", в проекта на "Прогресивна България". Според него в тяхното предложение за мораториум върху кадровите решения имало не просто вратичка, а порта, защото досега практиката показвала, че този състав на съвета, си позволява да тълкува закона.

Елена Нонева от "Прогресивна България" каза, че и трите законопроекта трябва да бъдат подкрепени на първо четене.

ВКС беше представен от своята зам.-шефка Мими Фурнаджиева, която обясни, че засега не изразява мнението на ВКС, защото само Общото събрание взима такова решение. Тя предложи депутатите да помислят по какъв начин да бъдат формирани избирателните комисии за избор на членове на ВСС. Подходящ вариант бил те да са по апелативни райони.

Тя подчерта, че голяма била тревожността на съдиите за състоянието на ВСС и на Инспектората. Тя също така обърна внимание, че във ВКС, Гражданска колегия имало петима командировани съдии, предстояло командироването на още четирима. И поиска разяснение в тази посока.

ВАС беше представен от своя временен шеф Любомир Гайдов, който пък помоли в бъдеще да се дава възможност от 10-15 дни, за да изразяват мнение. Иначе подкрепял и трите проекта.

От Съюза на съдиите Десислава Попколева обяви, че също смятат, че избирателните секции трябва да бъдат по апелативни райони, тъй като имало много малки окръжни съдилища и там тайната на вота можело да бъде нарушена. Те предлагат да се напише и максимален срок за командироването.