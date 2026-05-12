Две коли се удариха челно при Владая, пострадаха две бременни жени

Тежка катастрофа стана на панорамния път при Владая, съобщава БНТ.

Около 01:24 ч. е подаден и сигнал за челен удар между два автомобила в началото на Панорамния път след Владая.

На място са изпратени 3 линейки. Петима души са пострадали – 3 мъже и 2 жени.

56-годишен шофьор е в критично състояние с контузия на главата, сътресение на мозъка, открита фрактура на крак и е в шок. Той е транспортиран във ВМА.

Две бременни жени (на 20 и 21 години) са с контузии на глава, гръден кош и крака и са откарани в „Пирогов".

Двама мъже от другия автомобил са прегледани на място – с леки контузии и са оставени без нужда от хоспитализация.

15 минути по-рано в района на столицата стана и друга тежка катастрофа. Тя станала тази нощ на АМ "Хемус" на входа на София след село Яна. Мъж на 73 години почина, след като автобус, тръгнал да кара хора към летище "Васил Левски" за екскурзия към Малдивите, се заби в камион.

Автобусът бил управляван от 56-годишен шофьор, съобщиха от МВР. И потвърдиха, че ударът е станал заради негово изпреварване. На място е починал 73 годишен мъж.

Жена на 69 години е тежко пострадала и е в реанимация, има и 20 по-леко пострадали, допълниха от МВР. От СДВР казаха, че четирима души с по-леки наранявания са настанени в различни лечебни заведения в столицата. Останалите пътници от автобуса са прегледан и освободени.

Двамата шофьори - на товарния автомобил и на автобуса, са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио.

По неофициална информация автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София. Оттам те щели да летят за Малдивите, гласи първоначалната информация. Засега обаче тя не е потвърдена официално от властите.

Заради катастрофата при км 12 на автомагистрала "Хемус" в посока София движението се осъществяваше временно в активната лента, ограничена бе и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Около 9 ч то бе възстановено.