Четирима от катастрофата на „Хемус" са откарани в ИСУЛ, един е с мозъчно сътресение

Четирима души, пострадали при тежката катастрофа на магистрала на входа на София тази нощ, бяха докарани от екипи на ЦСМП в Спешното отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". Един от тях е с мозъчно сътресение, съобщават от лечебното заведение.

Става въпрос за трима мъже – на 42 г., на 58 г. и на 48г., и една жена на 26 г., които са били с различни контузии на глава и крайници, в следствие на катастрофата.

След подробни изследвания трима от тях са освободени за домашно лечение.

В Клиниката по неврохирургия, за лечение и наблюдение е оставен само 58-годишният мъж, който е управлявал катастрофиралия автобус. Той е с мозъчно сътресение и различни травми по главата и тялото, в стабилно общо състояние.

Катастрофата стана тази нощ на АМ "Хемус" на входа на София след село Яна. Мъж на 73 години почина, след като автобус, тръгнал да кара хора на екскурзия към Малдивите, се заби в камион.

Автобусът бил управляван от 56-годишен шофьор, съобщиха от МВР. И потвърдиха, че ударът е станал заради негово изпреварване. На място е починал 73 годишен мъж.

Жена на 69 години е тежко пострадала и е в реанимация, има и 20 по-леко пострадали, допълниха от МВР. От СДВР казаха, че четирима души с по-леки наранявания са настанени в различни лечебни заведения в столицата. Останалите пътници от автобуса са прегледан и освободени.

Двамата шофьори - на товарния автомобил и на автобуса, са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио.

По неофициална информация автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвало да откара пътниците до летище София. Оттам те щели да летят за Малдивите, гласи първоначалната информация. Засега обаче тя не е потвърдена официално от властите.

Заради катастрофата при км 12 на автомагистрала "Хемус" в посока София движението се осъществяваше временно в активната лента, ограничена бе и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Около 9 ч то бе възстановено.