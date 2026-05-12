Отровиха едно домашно куче, други две са в критично състояние

Домашно куче е било отровено, а други две са в критично състояние. В РУ - Кюстендил е образувано досъдебно производство за причинена смърт на кучета.

Сигналът за отровени кучета в имот в с. Грамаждано е подаден от собственика им. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място и е установила, че едно от кучетата е мъртво, а другите 2 са живи, но в критично състояние. Собственикът е отказал да бъде взет материал от мъртвото куче за назначаване на експертиза.

За случая е уведомен дежурен прокурор.