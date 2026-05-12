Социалната министърка иска спешна готовност за подкрепа на пострадали от валежи и градушки

Наталия Ефремова

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. 

При влошаване на метеорологичната обстановка служителите в дирекциите „Социално подпомагане“ ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1 171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1 550 евро, пише БТА.

 

                                                                      

