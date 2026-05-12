Кюстендилка благодари на полицията, че спря масов младежки уличен бой

Кюстендилка благодари на полицаи за бързата реакция и възстановяване на реда.

В писмото си до директора на ОДМВР - Кюстендил тя съобщава, че на 1 май около 19.00 ч на ул. „Антим I" в Кюстендил е възникнало напрежение след прииждането на около 60 младежи на възраст около 14 -16 години, някои дошли пеша, други – с велосипеди и тротинетки."

Конфликтът помежду им се задълбочавал, препречили улицата и преминаването както на пешеходци, така и с кола било невъзможно. Тя инстинктивно потърсила помощ от познат полицай – Иво Спасов, водач на куче, и се оказало, че е на работа. "Много бързо пристигнаха – той с кучето, и полицаи с 2 автомобила на КАТ. Реагираха много бързо, ситуацията бе овладяна, благодарение на адекватната им намеса не бе допуснато да пострадат участници в конфликта и да бъдат нанесени щети на паркираните автомобили и близките обекти. Благодаря и изказвам похвала към полицай Спасов и колегите му за бързата им реакция и професионализъм. Пожелавам им здраве и успехи!", се казва в писмото на г-жа Вл. Нейкова