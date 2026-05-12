Кметът на Русе Пенчо Милков уважи тържественото отбелязване на 60 години от създаването на ОУ „Тома Кърджиев

С тържествен концерт-спектакъл в зала „Филхармония" към Дома на културата беше отбелязана 60-годишнината от създаването на ОУ „Тома Кърджиев" в Русе. Сред официалните гости бяха кметът Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, представители на Русенския университет „Ангел Кънчев", на институции, общественици, преподаватели, ученици и родители, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Събитието започна с церемония по внасяне на училищното знаме и изпълнение на химна на Република България. Директорът на училището Юлиян Илиев приветства присъстващите и открои значението на изминатите шест десетилетия като време на развитие, приемственост и утвърдени традиции.

Поздрав към училищната общност отправи и кметът Пенчо Милков. „60 години не са просто време – това е натрупана мъдрост, усилия и отдаденост на поколения учители и ученици. ОУ „Тома Кърджиев" е място, където се изграждат характери, където знанието се превръща в увереност, а мечтите – в посока. Тук се възпитават млади хора, които носят в себе си духа на нашия град и ще продължат да го развиват с умения, отговорност и достойнство", заяви той. „Благодаря на всички учители за всеотдайността и на учениците за стремежа им да бъдат по-добри всеки ден. Именно тази жива връзка между традиция и съвременност прави училището силно и значимо", допълни Милков.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева приветства ръководството, учениците и гостите и отбеляза, че като бивш преподавател в ОУ „Тома Кърджиев" преживява празничната вечер с особено вълнение и удовлетворение от развитието на училището.

Водещи на спектакъла бяха учениците от 7. „а" клас Ина Тодорова и Кристиан Иванов. Те представиха богата програма, в която се включиха ученици от всички класове с песни, рецитали, танци и инструментални изпълнения.

Сред акцентите в програмата бяха изпълнение на училищния химн, рецитали, посветени на българската история и духовност, както и мултимедийни презентации за развитието на училището и неговите успели възпитаници. Специално внимание беше отделено на личността и делото на патрона Тома Кърджиев.

На сцената се изявиха вокална група „Веселите ноти", индивидуални изпълнители, както и гост-артисти, сред които Деян Неделчев и Емануела Стоилова. В празничната програма се включиха още Фолклорен ансамбъл „Зорница", Фолклорен танцов театър „Найден Киров" и Mirage Dance Studio.

Финалът на концерта събра всички участници на сцената за общо изпълнение на „Върви, народе възродени".