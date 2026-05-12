Кметът на Русе Пенчо Милков уважи тържественото отбелязване на 60 години от създаването на ОУ „Тома Кърджиев

Кметът Пенчо Милков уважи тържественото отбелязване на 60 години от създаването на ОУ „Тома Кърджиев Снимки: пресцентър на община Русе

С тържествен концерт-спектакъл в зала „Филхармония" към Дома на културата беше отбелязана 60-годишнината от създаването на ОУ „Тома Кърджиев" в Русе. Сред официалните гости бяха кметът Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, представители на Русенския университет „Ангел Кънчев", на институции, общественици, преподаватели, ученици и родители, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Събитието започна с церемония по внасяне на училищното знаме и изпълнение на химна на Република България. Директорът на училището Юлиян Илиев приветства присъстващите и открои значението на изминатите шест десетилетия като време на развитие, приемственост и утвърдени традиции.
Поздрав към училищната общност отправи и кметът Пенчо Милков. „60 години не са просто време – това е натрупана мъдрост, усилия и отдаденост на поколения учители и ученици. ОУ „Тома Кърджиев" е място, където се изграждат характери, където знанието се превръща в увереност, а мечтите – в посока. Тук се възпитават млади хора, които носят в себе си духа на нашия град и ще продължат да го развиват с умения, отговорност и достойнство", заяви той. „Благодаря на всички учители за всеотдайността и на учениците за стремежа им да бъдат по-добри всеки ден. Именно тази жива връзка между традиция и съвременност прави училището силно и значимо", допълни Милков.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева приветства ръководството, учениците и гостите и отбеляза, че като бивш преподавател в ОУ „Тома Кърджиев" преживява празничната вечер с особено вълнение и удовлетворение от развитието на училището.
Водещи на спектакъла бяха учениците от 7. „а" клас Ина Тодорова и Кристиан Иванов. Те представиха богата програма, в която се включиха ученици от всички класове с песни, рецитали, танци и инструментални изпълнения.
Сред акцентите в програмата бяха изпълнение на училищния химн, рецитали, посветени на българската история и духовност, както и мултимедийни презентации за развитието на училището и неговите успели възпитаници. Специално внимание беше отделено на личността и делото на патрона Тома Кърджиев.

На сцената се изявиха вокална група „Веселите ноти", индивидуални изпълнители, както и гост-артисти, сред които Деян Неделчев и Емануела Стоилова. В празничната програма се включиха още Фолклорен ансамбъл „Зорница", Фолклорен танцов театър „Найден Киров" и Mirage Dance Studio.
Финалът на концерта събра всички участници на сцената за общо изпълнение на „Върви, народе възродени".

