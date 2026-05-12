Шести мъртъв делфин изплува на плажа във Варна. Това е пореден случай за последните 10 дни, съобщава NOVA.

Първите снимки на мъртъв делфин се появиха на 1 май, а няколко дни по-късно кадри в социалните мрежи показаха телата на още четири делфина на различни плажове около Варна.

Сигнали за всички случаи са подадени до Регионалната инспекция по околната среда и водите. За момента обаче не е обявено официално каква е причината за смъртта на морските бозайници. Според експерти е възможно да става дума за болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност.