Необичайно ниско за пролетта е нивото на Дунав при Лом, но корабоплаването е нормално

При слабите валежи през април и в началото на май нивото на Дунав при Лом е необичайно ниско за сезона, като по средата на реката са се показали "острови", съобщиха от общината.

Днес измереното ниво е 115 сантиметра над морското равнище, което не е характерно за този сезон от годината.

Заради необичайното за пролетта маловодие по бреговете са се показали големи ивици земя, водата се е оттеглила много далеч от дигите, а по "островите" срещу Лом се виждат пясъци. За пръв път от няколко години през май близо до българския бряг на Дунав са се показали продълговати "острови", видя репортер на БТА. Това обикновено се случва при сухи години през август и септември, когато нивото на реката е най-ниско за годината, но рядко през пролетта, когато има пълноводие и идват т.н. черешови води.

Сегашното ниво не спира корабоплаването, то се извършва нормално по фарватера на реката, но заради показалите се плитчини от капитаните на кораби се изисква повишено внимание. Те са обучени и друг път са водили корабите при такива условия, каза Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" в Лом.

От местната управа припомнят, че най-високото ниво на Дунав при Лом в историята на измерванията е отчетено на 23 април 2006 година – 978 сантиметра над морското равнище. Тогава реката наводни части от крайречните квартали, но благодарение на изградените временни диги не заля центъра на Лом. В следващите години край града беше изградена висока стена, която да осигурява защита до нива от около 10 метра над морското равнище. В последните години обаче заради по-малките като количество валежи нивото на Дунав не се е покачвало значително и голямата река не е застрашавала Лом и района. Сега отново е пролет и 20 години по-късно реката тече кротко в коритото си далеч от високите диги по бреговете ѝ, изградени след премеждията през 2006 година, допълниха от общината.