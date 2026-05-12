18-годишен шофьор бяга от полицейска проверка и хвърля чанта с канабис

18-годишен шофьор избяга от полицейска проверка и изхвърли торба с канабис. В обедните часове в понеделник на ул. „Панаирски ливади - Продължение" в гр. Гоце Делчев, полицейски служители подали сигнал към лек автомобил „Мерцедес" да спре за извършване на проверка.

Водачът обаче продължил движението си към землището на гр. Гоце Делчев, а по пътя е изхвърлил полиетиленова чанта. Автомобилът е установен от органите на реда, като в него е открита около 0,5 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, а в изхвърлената чанта – около 720 грама сух канабис. Установен и задържан е и 18-годишният му водач, който е от гр. Гоце Делчев.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.