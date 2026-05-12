Върховният касационен съд разшири правата на третите лица в съдебни дела

Върховният касационен съд (ВКС) постанови ключово тълкувателно решение по въпроса дали трето лице-помагач може да прави възражения по дело, които вече са преклудирани за ответника заради изтекъл срок, съобщиха от прсецентъра на съдилището.

С Тълкувателно решение № 1/2025 от 11 май 2026 г. по тълкувателно дело № 1/2025 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС прие, че когато трето лице е привлечено от ответника по реда на чл. 219 от ГПК, то има право да предявява възражения срещу иска, дори ответникът вече да е изгубил тази възможност поради процесуална преклузия.

Съдът обаче прави важно разграничение – ако третото лице е встъпило в процеса по собствена инициатива по чл. 218 от ГПК, то не може да прави възражения, които вече са преклудирани за ответника.

Тълкувателното дело е образувано заради противоречива съдебна практика по въпроса дали третото лице-помагач може да упражнява права, които главната страна е изгубила след изтичане на срока за отговор на исковата молба.

В мотивите си върховните съдии подчертават, че третото лице-помагач има самостоятелни процесуални права и участва в делото, за да защити собствен интерес. Според ВКС санкцията за процесуалното бездействие на ответника не може автоматично да се прехвърля върху привлеченото по-късно трето лице.

Съдът приема, че ако на третото лице бъде отказано правото да прави възражения, това би могло да доведе до решаване на делото при непълнота на фактите и доказателствата, което противоречи на принципите на справедливия процес.

Решението предвижда и изключение – когато третото лице е привлечено при условията на чл. 226, ал. 2 от ГПК, то се намира в идентично процесуално положение с ответника и също е обвързано от настъпилата преклузия.

От ВКС посочват още, че при доброволно встъпване в процеса третото лице приема делото в състоянието, в което то се намира към момента на присъединяването му, включително всички вече настъпили процесуални ограничения.

Тълкувателното решение има значение за бъдещата съдебна практика по търговски, граждански и застрахователни спорове, при които често участват трети лица-помагачи. По делото е депозирано и особено мнение.