Откриха труп на неизвестен мъж върху релсите между гарите Змейово и Стара Загора

На 11.05.2026 г., в 07.05. часа, в ОДЧ на Първо РУ-Стара Загора, на тел.112 е получен сигнал от мъж, че в междугарието Змейово - Стара Загора на жп линията има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който на км 248+752 е намерил тяло на мъж с неустановена самоличност. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.