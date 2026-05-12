Багер блъсна и уби 80 годишен пешеходец на пътя за Златни пясъци

80-годишен мъж е починал след удар от багер, съобщават от пресцентъра на МВР във Варна.

Инцидентът е станал вчера, около 9.15 часа, по пътя за Златни пясъци.

В участък, в който тече ремонт на пътя и движението е в едното платно, 49-годишен водач на багер при маневра на заден ход, блъска намиращия се зад него пешеходец.

Пострадалият е отведен от екип на спешна помощ в МБАЛ „Св.Анна". При проведените му прегледи в медицинското заведение е установено, че е с опасност за живота, след като е получил съчетана травма и фрактура. Настанен е за лечение, но по- късно през деня е починал.

На местопроизшествието е извършен оглед в присъствието на вещи лица, образувано е досъдебно производство.

Работата по случая продължава, употребите за алкохол и наркотици на багериста са отрицателни.