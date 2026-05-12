В периода 14-20 май ще се третира срещу комари в Русе и населените места от общината

Наземни третирания срещу комари в община Русе ще се извършат в периода от 14 до 20 май от 20:30 до 00:00 ч, съобщиха от общината.

На 14 май ще бъде обработена територията на град Русе, а на 18 май се планира да бъдат третирани площи в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово. По график за 19 май се предвижда обработка на територии в кварталите „ ДЗС" и „Образцов Чифлик" и в селата Червена вода, Николово, Тетово и Ново село. На 20 май е заложено третиране в Басарбово, Средна кула, Долапите, Долно Абланово и Семерджиево.

При обработките ще се използват препаратите „Фовал" и „Цитрол", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на агрегати, които разпръскват както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол, който е под формата на микроскопични капки и е почти невидим.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ работен ден.