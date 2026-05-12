Арестуваха след 3 месеца седем хулигани от дербито на "Лаута" в Пловдив

Един палил и хвърлил пиротехническо средство, трима отправяли неприлични жестове, а останалите скрили лицата си с маски

Двама от задържаните са непълнолетни

След продължителни и активни действия служителите на реда в Пловдив успяха да установят самоличността на седмина посетители на дербито между "Ботев" и "Локомотив", което се игра на на 12 февруари, извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. При прегледа и анализа на видеозаписите от охранителни камери по категоричен начин са разпознати трима мъже на възраст между 28 и 32 години, две 18-годишни момчета и други две, на 17 г. В рамките на вчерашния ден всичките са били отведени в сградата на Пето районно управление и са им съставени актове, съобщиха от полицията.

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо средство на територията на спортното съоръжение единият от нарушителите е получил глоба от 1022,58 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 511,29 евро получават други трима, отправяли неприлични жестове и изрази. Административно наказание със забрана за посещение на спортни мероприятия получават и останалите трима, които са били закрили лицата си с маски, като две от преписките са изпратени в Районния съд в Пловдив за произнасяне по компетентност.