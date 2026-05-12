Съветници от ПП–ДБ: Спирконавеси решават кризата със затварянето на автогара в Пловдив (Снимки)

Субсидирането на Веселин Дошков е незаконно, отсече съветничката Веселина Александрова

Сезират областния управител, ако местният парламент на Пловдив приеме предложението на кмета

Изграждане на спирконавеси пред жп гарите "Филипово", "Тракия" и "Прослав" в Пловдив решава кризата, предизвикана от затварянето на автогара "Север". Автобусният терминал преустановява работа, тъй като е частен и се събаря. А автобусите от него трябва да прекосяват целия град, за да стигнат до други автогари. По тази причина кметът Костадин Димитров предлага за два месеца да се плащат по 13 500 евро на ползвателя, за да запази автогара "Север".

Според ПП–ДБ това е незаконно. По думите им с тези средства могат да изградят заслони със сектори, каквито съществуват на централна гара.

"Тази мярка на кмета не решава проблема", категорична е съветничката Веселина Александрова от ДБ. Какво правим след 2 месеца, попита тя. И предположи, че след изтичането на срока се отваря врата за още подобни плащания.

"Ако вземем такова решение, създаваме нова криза. Останалите собственици на автогари също ще поискат подобни субсидии със заплахата, че ще затворят. И ние няма да имаме основание да им откажем", посочи съветничката от ДБ.

"Компенсации се дават за превоз на пътници, а не за икономическата дейност на една автогара", заяви колегата й Владимир Славенски.

"Още преди 6 месеца кметът е бил информиран за затварянето на автогара "Север", но в това време не е намерил истинско решение, а само вариант за отлагане на кризата с 2 месеца", допълни Александрова.

По тази причина съветниците от ПП–ДБ настояват с тези средства (общо 30 000 евро) общината да изгради собствен спирконавес - това била най-ниската категория автогара. Според съветниците от ПП-ДБ по този начин градската управа ще генерира и приходи.

По думите им тези навеси са временни до изграждане на автогара пред "Филипово", което обаче щяло да отнеме около 3–4 години. По–логично според Александрова би било общините да компенсират превозвачите, за да си изпълняват междуградските курсова и така пътниците да са доволни. За целта градската управа на Пловдив трябвало да сключи договори и с останалите общини.

Идеята за изграждането на спирконавеси може да бъде реализирано от общинското дружество "Екобус". Съветниците от ПП–ДБ смятат, че за месец такива съоръжения могат да бъдат направени.

Те предупредиха, че ако местният парламент приеме предложението на кмета в този вид, ще сезират областния управител да го спре като незаконосъобразно.

Съветниците Добромира Костова и Владимир Славенски показват как може да изглежда един спирконавес. Снимка: Радко Паунов