Задържаха и обвиниха мъж, ударил жена с пепелник по главата и я заплашил с убийство

Задържаха и обвиниха мъж, ударил жена с пепелник по главата и я заплашил с убийство СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, нанесъл телесна повреда на жена и й се заканил с убийство, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена и й се заканил с убийство.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 май, около 03,30 часа в апартамент в ж.к. „Люлин" в гр. София, обвиняемият Й.С. ударил с кристален пепелник по главата жената, с която живее, като по този начин й нанесъл лека телесна повреда.

След това й се е заканил с убийство, като й казал: „Ще те изкормя, ще те убия, ще ходиш при майка ти и ще те закопая".
По случая се води досъдебно производство на за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Й.С. е осъждан многократно. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, на 12 май, наблюдаващ внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия

