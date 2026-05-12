Патриарх Даниил: В основата на успешното лечение е човещината, вярата и безрезервната грижа (Обновена)

В основата на успешното лечение е човещината, вярата , безрезервната грижа за човека. Затова на този ден молитстваме Господ да укрепява всички медицински сестри и братя. Това каза пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод Международния ден на сестринството. Лекарите и медицинските сестри и братя са работници на Бога, който е лекар на човешките души и тела, отбеляза патриархът, цитиран от БТА.

По думите му Бог присъства в делата на медицинските специалисти и така хората, които са изпаднали в трудност, виждат, че не са изоставени.

Патриархът отбеляза, че работата на здравните специалисти е високо призвание, а когато пациентите се излекуват, те приемат в душите си тази доброта и след като оздравеят – да я раздават.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" Даниил отслужи молебен за здравните работници. Богослужението беше по повод Международния ден на сестринството.

През 2024 г. Светият синод прие решение за отслужване на молебен за православния здравен служител по предложение на началника на Военномедицинската академия (ВМА) генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, като молебенът е включен в църковния календар и ще се извършва ежегодно във всички епархии.

Денят на сестринството се чества в памет на рождението на Флорънс Найтингейл – първата светска медицинска сестра, казаха от ВМА.

На молебена присъства и здравният министър Катя Ивкова.