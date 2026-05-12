С 23 млн. евро "инвестиция в демокрацията" стартира програмата "Фонд за гражданско общество" у нас

Със заявката за инвестиция в демокрацията, а не просто благотворителност стартира новата програма "Фонд за гражданско общество" у нас по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Програмата се финансира изцяло от донорските страни - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, и се очаква ще разпредели над 23 милиона евро за укрепване на активно, независимо и устойчиво гражданско общество в България през следващите години. Програмата ще се изпълнява от 5 май 2026 г. до 29 февруари 2032 г. от Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи", "Тръст за социална алтернатива" и Frivillighet Norge. Предвидени са 7 конкурса за грантове, два предефинирани проекта, дейности за изграждане на капацитет, за двустранно и регионално сътрудничество.

Тематичните сфери на подкрепа са:

Демократични ценности, гражданство участие, информационен интегритет и медийна грамотност

Участие на гражданското общество в демократичните процеси

Права на човека, недискриминация и социална справедливост

Равенство между половете, включително сексуално и репродуктивно здраве и права, и права на ЛБКТИК + хората

Климатичните действия, опазване на околната среда и справедлив зелен преход

Организационно развитие и благоприятна среда за гражданско общество

Специфичните приоритети за България са предизвикателствата, произтичащи от инвазията в Украйна, противодействието на насилие, основано на пола, включване и овластяване на бежанци и мигранти, ромите, както и подкрепа ромски организации, жени и момичета.

Откриването се проведе в препълнена зала "2020 Event Space" в София, а събитието събра представители българския граждански сектор, партньори от донорските страни и представители на ключови европейски институции.

Сред основните говорители бяха Йон Ерик Стрьомо, от Министерството на външните работи на Норвегия, българският омбудсман Велислава Делчева и Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество - София" и член на екипа на оператора на фонда.

Събитието откри Йон Ерик Стрьомо, който подчерта стратегическото значение на инициативата.

„От самото начало нека бъда ясен - това не е благотворителност. За нас това е инвестиция - инвестиция в бъдещето на Европа". Той отбеляза, че европейската общност е изградена върху основите на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, но днес тези ценности са под сериозен натиск от целенасочени кампании за дезинформация, кибератаки, корупция и други предизвикателства.

Йон Ерик Стрьомо от Министерството на външните работи на Норвегия.

„Гражданското общество е първата линия на защита на демокрацията. Когато гражданското общество отслабва, отслабва и демокрацията."

Стрьомо акцентира върху независимостта на финансирането и важността фондът да подкрепя независими гласове в трудни среди. За новия период донорите поставят особен акцент върху противодействие на дезинформацията, медийна грамотност, гражданско образование и укрепване на демократичната устойчивост на местно ниво.

„Искрени благодарности на всички, които вече толкова години се грижат гражданските организации да бъдат подкрепени. Отново имате партньор и съмишленик в мое лице", обърна се към присъстващите омбудсманът Велислава Делчева. Тя подчерта стратегическото значение на програмата.

Омбудсманът Велислава Делчева

„Тази програма не е просто инструмент за подкрепа на отделни инициативи. Тя е стратегическа инвестиция в демокрацията, върховенството на правото и защитата на основните права."

Според омбудсмана България има остра нужда от силно гражданско общество именно защото то изпълнява ролята на коректив на властта.

„То има способността да поставя въпроси, да настоява за отговори, да изисква работа по теми, които остават извън институционалния дневен ред, да сигнализира за проблеми и да настоява за решения, когато те се забавят или просто властта се разсейва."

По думите на Делчева защитата на правата на гражданите може да се постигне само чрез активно партньорство между институциите и гражданските организации.

„Ефективната защита на правата на гражданите изисква активен диалог и партньорство между институциите и гражданското общество. Само чрез такова сътрудничество може да се изградят работещи решения, които отговарят на реалните нужди на хората". Велислава Делчева подчерта, че програмата ще даде допълнителен импулс на инициативи, които укрепват гражданското пространство, прозрачността, отговорността и противодействието на дезинформацията.

Изпълнителният директор на Институт "Отворено Общество" - София Георги Стойчев говори подробно за параметрите и философията на новия фонд.

„Размерът на фонда за гражданското общество за този програмен период е 23 милиона евро. Това е с 40% повече, отколкото беше бюджетът на Фонд „Активни граждани" през предходния програмен период и над два пъти повече, отколкото беше бюджетът на програмата за подкрепа на НПО от по-предходния програмен период", обърна се към присъстващите той. Според Стойчев обаче не парите са най-важното, а начинът, по който те се предоставят.

"И този начин е при пълно зачитане на независимостта на гражданското общество. Затова има оператор на фонда, който е съставен от граждански организации, а не правителствена агенция". Той изброи ключовите нововъведения, които отговарят на дългогодишните искания на сектора: организационна подкрепа, а не само проектна, възможност за дългосрочни проекти, бърза реакция при спешни нужди, отпадане на изискването за кофинансиране, облекчаване на административната тежест.

Георги Стойчев подчерта силния ценностен фокус на програмата. „Това не е програма, която просто подкрепя третия сектор като такъв. Това е програма, която подкрепя ролята на гражданското общество и на гражданските организации в защита на демокрацията, върховенството на правото и правата на човека."

Той приветства присъствието на представители на Агенцията за основни права на ЕС, Венецианската комисия и ОИСР и изрази надежда за бъдещо сътрудничество и синергия. Стойчев постави програмата и в по-широк европейски контекст, отбелязвайки шестмесечния юбилей от приемането на първата Стратегия на ЕС за гражданското общество. И припомни думите на философа Юрген Хабермас, който почина преди 2 месеца.

„Демокрацията започва с разговори. Без разговор, без обществен дебат, който да бъде свободен, включващ и информиран практически демокрация няма."

В тази връзка Стойчев направи сравнение с режимите от миналото, включително в България, където е имало формални избори с висока активност и високи резултати, но е липсвал истински публичен дебат.

„Големината на парламентарното мнозинство не е достатъчно, за да имате легитимни политики. Имате нужда от среда, в която гражданите да могат да кажат какво мислят за тия политики."

Той завърши с амбициозната визия за програмата, която ще продължи до края на 2031 г.. „Ние очакваме в рамките на програмата да финансираме около 300 проекта... Надяваме се, че всеки един от тия проекти ще допринася за качеството на публичния дебат и за възможностите на гражданите да участват във взимането на решения, които засягат самия им живот", каза още той.