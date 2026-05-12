ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-минис...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22832162 www.24chasa.bg

Взривиха вратата на заведение в Монтана

2108
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Взривиха входната врата на заведение в Монтана. Нанесени са материални щети, няма пострадали хора. Полицията издирва извършителите. За подобно деяние законът предвижда наказание "лишаване от свобода" до 10 години или поправителен труд.

Служители на Районното управление в Монтана работят по установяването на извършител, поставил самоделно взривно устройство в необитаем търговски обект в ж.к. "Младост" в града, съобщават от полицията. 

Сигналът е постъпил вчера сутринта. Обектът е собственост на монтанска фирма.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която е извършила оглед в присъствието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма.

При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасовата входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект.

Причинени са материални щети по помещението, което в момента е в ремонт и не се използва. Счупени са прозорци и входната врата.

При инцидента няма пострадали хора, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

По случая са иззети веществени доказателства и е назначена експертиза. Образувано е досъдебно производство.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)