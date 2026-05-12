Взривиха вратата на заведение в Монтана

Взривиха входната врата на заведение в Монтана. Нанесени са материални щети, няма пострадали хора. Полицията издирва извършителите. За подобно деяние законът предвижда наказание "лишаване от свобода" до 10 години или поправителен труд.

Служители на Районното управление в Монтана работят по установяването на извършител, поставил самоделно взривно устройство в необитаем търговски обект в ж.к. "Младост" в града, съобщават от полицията.

Сигналът е постъпил вчера сутринта. Обектът е собственост на монтанска фирма.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която е извършила оглед в присъствието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма.

При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасовата входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект.

Причинени са материални щети по помещението, което в момента е в ремонт и не се използва. Счупени са прозорци и входната врата.

При инцидента няма пострадали хора, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

По случая са иззети веществени доказателства и е назначена експертиза. Образувано е досъдебно производство.