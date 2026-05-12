Костадин Димитров отговаря на ПП–ДБ: Техният служебен кабинет не направи нищо за Пловдив

Правителството на Гюров застопори преместването на автогара "Север" пред "Филипово", твърди той

Аз искам да защитя града от преминаване на междуселищни автобуси през него. И моята задача е да дам на общинския съвет предложение за решение.

Така кметът на Пловдив Костадин Димитров отговори на съветниците от ПП–ДБ, които настояват за изграждане на спирконавеси пред жп гара "Филипово", за да поемат функциите на автогара "Север".

Градоначалникът предлага местният парламент да гласува по 15 300 евро месечно компенсация за запазване на "Север" за още 60 дни.

От ПП–ДБ обаче смятат, че с 25 000 евро могат да се изградят спирконавеси пред "Филипово", а субсидирането на автогара е незаконно.

"Съветниците от ПП–ДБ имаха възможност да направят това с тяхното служебно правителство на Андрей Гюров, но не сториха нито една стъпка. Напротив, служебният кабинет застопори идеята за отреждане на терен за нова автогара пред "Филипово", посочи Костадин Димитров.

"Това те трябваше да го направят, а сега го прехвърлят на нас", отговори той.

По–рано съветниците от опозицията обвиниха градоначалника, че от шест месеца е знаел за закриването на автогарата, но не е предприел стъпки за решаване на проблема с местенето на трафика от нея. По думите им отпускането по 15 300 евро на месец е незаконно и ще сезират областния управител, ако мнозинството гласува предложението на Димитров.

"Търсим начин за излизане от ситуацията. На кмета работата е да се грижи за града. Моето предложение е вариант за излизане от кризата. Голямата роля обаче за това е на държавата, НКЖИ и областния управител", отвърна градоначалникът.