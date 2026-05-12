Георги Янев става областен управител на Пловдив, преди беше главен секретар

Очаква се с решение на правителството утре да смени проф. Владислав Попов

Предстои рокада в областната управа на Пловдив и се очаква бившият главен секретар на тази администрация Георги Янев да смени на поста сегашния губернатор проф. Владислав Попов. Предстои новото назначение да бъде бъде одобрено на заседанието на правителството утре, когато най-вероятно ще бъдат сменени всички областни управители.

Георги Янев беше назначен за главен секретар на Областната администрация, когато я оглави Ангел Стоев, сега координатор на "Прогресивна България" за Пловдив.

Георги Янев е завършил националния военен университет "Васил Левски" със специалност "Радиоелектроника".

Дълги години е служител и ръководител във "Военно контраразузнаване", а впоследствие - кадър на ДАНС. Пенсионирал се е през 2019 г.