Мъж, пострадал в катастрофата на "Хемус": Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде

„Видимо камионът беше в аварийната лента, а автобусът без никакви спирачки се вряза в него", това каза пред bTV един от пътниците на автобуса, който се вряза в камион на АМ "Хемус".

Тежкият инцидент стана около 1 часа през нощта на 12 май. Автобусът карал екскурзианти от Добрич за летище София. Оттам трябвало да хванат самолета за Малдивите. В района на гара Яна обаче се забил в камион. Мъж на 73 години почина, а жена на 69 г. е в болница в тежко състояние. Те са били пътници в рейса.

"Всички спахме. Нямаше спирачен път. Шокът беше невероятен. Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде", посочва мъжът.

Шофьорът на автобуса е на 59 години и има книжка от 1985 година. Книжката му е била взета през 2017 година заради катастрофа с алкохол.

Шофьорът на камиона е на 42 години. Сред 29-те му нарушения личат две вземания на книжката. Първото е през 2006 година за 1 месец, а второто - през 2008 година за 5 месеца. Той е с положителна проба от полевия тест за амфетамини. Дал е кръвна проба, за да се провери дали наистина е бил дрогиран. Разказал е пред полицаите, че пие лекарства.

Двамата шофьори са в болница и още не са разпитани.