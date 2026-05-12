Общината избра консорциум с турско участие да чисти 3 района в София

"Чиста София" е класиран на първо място в бързата процедура за чистенето на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" в следващите 5 г.

Тя обаче се обжалва

При преговорите консорциумът е намалил цената - вместо 142,23 евро събирането на тон отпадък ще струва 134 евро без ДДС

Консорциумът с турско участие "Чиста София", който предложи най-ниски цени за почистването на трите столични района "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" в следващите 5 г. е класиран на първо място. Това става ясно от публикувано решение на комисията, която оценява кандидатите в бързата процедура, обявена от общината. Тя обаче се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и не е ясно дали ще се стигне до подписването на дългосрочен договор.

В процедурата с пряко договаряне бяха поканени да участват 4 кандидати - консорциумът "Чиста София", "Евро импекс", "Еко Ресурс - Р" и консорциум между комапниите "Сорико" и "БАКС 99".

Процедурата с прогнозна стойност 34 млн. евро обаче бе обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от друг консорциум с турско участие - между българската "Изи Еко Клийн" и "Норм Санаи". Той беше фаворит за чистенето на районите "Сердика", "Илинден" и "Надежда", но изненадващо от общината обявиха, че на първо място е класиран друг участник - "Нелсен - Чистота", собственост на "Титан". Преди процедурата да бъде върната за ново разглеждане от съда, консорциумът с турско участие бе класиран на първо място. При новото разглеждане на оферите обаче бе избран другият участник.

В процедурата с пряко договаряне пък един от поканените участници - консорциумът между "Сорико" и "Бакс 99" не подаде оферта. Така за чистенето на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" останаха трима кандидати - "Чиста София", "Еко Ресурс - Р" и "Евро Импекс".

В консорциума "Чиста София" влизат "Голден тикет", "Голден инвестмънт груп" и българския клон на турската компания "Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санайи Ве Тиджарет Лимитед Шикрети". За най-масовата дейност - събиране и транспортиране на отпадъци предложението на консорциума е 142,23 евро без ДДС за тон при прогнозна стойност на общината от 85,22 евро без ДДС на тон. От протокола на комисията обаче става ясно, че в хода на преговорите консорциумът е предложил нова и по-ниска цена за най-масовата дейност - 134 евро на тон без ДДС. За друга от по-масовите дейности - събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци офертата е почти двойна 76,76 евро на тон без ДДС при прогноза 37,84 евро на тон без ДДС.

Консорциумът обаче предлага по-ниски еднократни цени от прогнозните на доста други дейности - нмапример събиране и транспортиране на пепел и сгурия, на биоотпадъци, на боклук от уличните кошчета, механизирано почистване на улични платна и площади, механизирано почистване на тротоари, миене с водоструйка, механизирано обработване на улични платна със смес от натриев хлорид при зимното почистване и др. Всъщност цените, предложени за всички останали дейности извън най-масовите две, предложени от консорциума са по-ниски или равни на прогнозните на общината.

От "Еко Ресурс - Р" предложиха 145,50 евро без ДДС цена за събиране и транспортиране на отпадъци и 102 евро без ДДС за същата дейност, но за едрогабаритни отпадъци.

Предложението на "Евро Импекс" пък бе за 148 евро на тон за събиране и транспортиране на отпадъци и 102,60 евро за същата дейност, но за тон едрогабаритни отпадъци.

В края на април стана ясно, че за друга зона с районите "Сердика", "Илинден" и "Надежда" общината избра за изпълнител на дейностите по почистване за следващите 5 г. "Нелсен - Чистота", която е собственост на "Титан". Така дружества около "Титан" на практика ще чистят повече от половин София. В мегапоръчката за чистенето на София бяха включени общо 19 и 1/2 столични района. В момента с временни и постоянни договори на практика "Титан" чисти 14 и 1/2 райони. Чрез друго свое дружество - "БКС Чистота" холдингът чисти 6 района - "Искър", "Панчарево", "Кремиковци", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър". В "Люлин" и "Красно село" чистенето пое общинското дружество "Софекострой", а в районите "Слатина" и "Подуяне" временно дейностите се извършват от общинското предприятие СПТО и в "Изгрев" - от районната администрация.