Арх. Любо Георгиев: Общественото обсъждане на проекта за ПУП за Борисовата градина ще е на 28 май

В четвъртък започваме информационна кампания за проекта за подробен устройствен план за Борисова градина. Ще обясняваме защо се прави този ПУП, какво предвижда той и какви са следващите стъпки пред проекта. Това съобщи във фейсбук зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев.

Той добавя, че ще бъде представена изложба, специален вестник и информационни материали. Във всеки от уикендите до края на май при изложбата "Борисовата градина - зеленото сърце на София", която ще може да се види на централната алея до площадката със Слончето, ще има общински служители, които ще дават разяснения.

На 28 май и на 17 юни в парк-театър "Борисова градина" ще се проведат публичните обсъждания на проекта за устройствен план.

"Работата по този проект започва преди над 10 години и преминава през много етапи, както и някои промени. Настоящият проект е силно консервативен. Той предвижда да се обновяват съществуващи сгради и обекти, да се добавят тоалетни и обслужващи парка помещения, както и да се изгради подземен паркинг на мястото на "Капитолия" - зона, в която има много малко дървета. Мисля, че има някои по-скоро дребни, но важни неща, които трябва да се редактират. Това ще се случи след събирането на обратна връзка от граждани и експерти. Благодаря на колегите от Визия София - Градско планиране и развитие за постоянството и отговорната работа", пише арх. Георгиев.