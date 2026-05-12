Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение, съобщават от министерството.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката", заявява тя.

Оставката ѝ е била приета.

Вчера министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства при назначената за негов заместник Ася Панджерова. Тя беше по сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с оценки на Панджерова на 12 проекта по програма „Еразъм+" на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

"Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа", заяви министър Вълчев пред БНТ. По-рано същия ден за Панджерова писа и депутатът от ПП Николай Денков.

Тя пое поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката преди три дни като част от кабинета на Румен Радев.