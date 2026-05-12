Иззеха 370 грама канабис от тайник в жилище в Добрич

Дияна Райнова

Иззеха 370 грама канабис от тайник в жилище в Добрич СНИМКА: Архив

От тайник в жилище в Добрич иззеха 370 грама канабис, съобщават от Областната дирешция на МВР. На 11 май в хода на специализира полицейска операция по противодействие на употреба и разпространение на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот по ул. „Тополи" в град Добрич, добавят от полицията.

При последвалите процесуално-следствени действия в жилището в специално изграден тайник криминалисти установяват суха тревна маса. При последвалия полеви тест тревната маса реагира на канабис с общо тегло 370 грама. Иззета е и електронна везна от жилището. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 46-годишен мъж, известен на МВР.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

На 11 май, около 15:55 часа в град Добрич е извършена проверка на 33-годишен мъж и 26-годишна жена. Двамата предават суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържани са за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

