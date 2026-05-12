6 месеца условно за гъркиня, опитала се да подкупи полицай

Окръжният съд в Кърджали осъди 53-годишна гръцка гражданка за даване на подкуп на полицейски служители, съобщиха от съда. Присъдата е постановена по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала всички факти, изложени в обвинителния акт.

Според обвинението, на 7 февруари 2026 година около 16 часа на разклона за село Кирково полицаи спрели за проверка БМВ, управлявано от 45-годишен. В момента когато водачът е трябвало да бъде изпробван за алкохол спътничката му подхвърлила банкнота от 50 евро на униформените. Пробата с дрегер отчела 1,55 промила алкохол. Двамата били задържани за 24 часа.

Съдът е наложил на подсъдимата наказание от шест месеца „лишаване от свобода", като изпълнението му е отложено с тригодишен изпитателен срок. Освен това тя е осъдена да заплати глоба в размер на 5 112,92 евро, както и разноските по съдебното и досъдебното производство.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.