Хванаха мъж да кара пиян в Добрич, взеха му колата

Дияна Райнова

620
При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,66 промила СНИМКА: Архив

Иззеха автомобила на пиян шофьор в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 12 май, около 01:25 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен", управляван от 52-годишен мъж.

При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,66 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Моторното превозно средство е иззето по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

На 11 май, около 20:30 часа в село Кардам при проверка на лек автомобил „Мерцедес", управляван от 30-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 1,66 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

