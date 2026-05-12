Гръм в канализацията до детска градина в Горна Оряховица вдигна на крак службите

До всяка шахта - полицай в кв. Калтинец в Горна Оряховица, където сигнал за гръм до детската градина и паднало нещо от небето, вдигна на крак служби и институции. От полицията успокоиха, че няма взрив, децата в занималнята са в безопасност, няма пострадали.

Пристигналите на място екипи са установили разместени капаци на няколко шахти, едната от които в близост до детската градина, след гръм откъм канализацията. Търсят се причините. Една от хипотезите е, че са избухнали изхвърлени химикали от близки предприятия.

В квартала са областният управител, представители на РЗИ, РИОСВ, пожарната. Уведомена е и прокуратура.