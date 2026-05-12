Община Търговище и Шуменският университет подписаха договор за сътрудничество

Община Търговище и Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" подписаха договор за сътрудничество в областта на подготовката на кадри за социалната и образователната сфера. Документът бе подписан днес, 12 май, от кмета д-р Дарин Димитров и ректора на университета проф. д. н. Наталия Витанова-Маринова в зала 28 на община Търговище, съобщиха от общинския пресцентър.

Споразумението предвижда студенти от Педагогическия факултет на висшето училище да провеждат учебни практики в детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, социални услуги и други общински структури с образователна и социална насоченост на територията на общината.

"За нас е особено важно младите хора да имат възможност да придобиват практически опит в реална работна среда и да виждат перспектива за професионалното си развитие тук, в нашия град. Вярвам, че това партньорство ще бъде полезно както за студентите, така и за общинските структури, които ежедневно работят с деца и семейства", заяви кметът д-р Димитров. По думите му, подобно сътрудничество е инвестиция в бъдещето на местната образователна и социална система.

"Практическата подготовка на студентите от Шуменския университет е изключително важна, а този договор дава възможност точно за това. От една страна работодателите могат да проверят доколко подготовката отговаря на потребностите на местния пазар на труда, а от друга страна се създават условия младите хора да се задържат в града", каза ректорът проф. Витанова. Тя заяви готовност сътрудничеството между администрацията и образователната институция да бъде развито и задълбочено в бъдеще. Проф. Витанова изтъкна, че неотдавна университетът е получил и поредната си институционална акредитация, която е отлична.

Срокът на договора е една учебна година, с възможност за автоматично подновяване при взаимно съгласие между страните.