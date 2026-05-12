Дете продава билети в бургаски автобус

Сигнал за дете на видима възраст около 10 години, което продава билети в автобус от градския транспорт в Бургас след 20:30 часа в неделя вечер.

За случая пред Нова тв разказа мъж, пътувал по линия Б11 от к-с „Изгрев" в посока „Меден рудник". По думите му детето извършвало дейността със знанието на шофьора или кондуктора. Свидетелят е подал сигнал както на дежурния телефон на общинската фирма превозвач, така и в Инспекцията по труда.

„Веднага са се свързали с водача. След приключване на работата, от шофьора са снети писмени обяснения. Той и детето нямат роднинска връзка. Доколкото разбрах, детето е фен на автобусите, пътува редовно, седи до водача, помага на възрастни хора и майки с детски колички. До предпоследния курс в автобуса има кондуктор, който таксува пътниците. При последните два курса, заради по-малкото пътници, сме разпоредили водачът сам да ги таксува", обясни Петко Драгнев, управител на общинската фирма „Бургасбус".

„Детето е седяло близо до водача, разпитвало е, проявявало е интерес към работата му и в един момент предложило да таксува качващи се пътници. Водачът на добра воля позволил, което е нарушение на вътрешните правила на фирмата", поясни той.

„Задължително на комисия ще се разгледат и положителните му прояви при нас, както и нарушения, ако има такива, и ще се направи комплексна оценка. Той има и получени похвали - помагал е на пътници при нужда", коментира още управителят на общинската фирма.

Кметът на Бургас също излезе със становище по случая. Той каза, че „приветства желанието един шофьор от транспортната фирма да въведе в тази дейност едно малко момченце, което има интерес към работата на водачите и кондукторите". Кметът каза още, че ще поеме разходите за евентуална глоба, която може да бъде наложена на фирмата или на самия водач.