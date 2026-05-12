Директорката на детската градина, до която гръмна шахта: Помислихме, че е паднала противоградна ракета

Инцидентът с избухналата канализация в горнооряховския квартал "Калтинец" е изпочупил стъкла в детска градина "Детски свят", където днес е имало 53 деца и по чудо се е разминал без пострадали, научи "24 часа". Директорката Десислава Бошнкова разказа, че изплашени родители са взели всички деца и към този момент не знае колко време седмичното детско заведение ще остане затворено. СНИМКА: Дима Максимова

"Чу се силен гръм от северната част на сградата и последва черен дим и пламъци. В първия момент всички помислихме, че е паднала противоградна ракета или нещо подобно, но се оказа, че е избухнала шахтата на мръсния канал. Децата са евакуирани, за щастие няма пострадали, макар че предпоставка за инциденти заради начупени стъкла, изхвръкнали тапи на сифони, е имало", разказа директорката Десислава Бошнакова. Зам-кметът Анелия Христова СНИМКА: Дима Максимова

Изпочупени са прозорци основно във фоайето, където децата се преобуват. По това време обаче те са играели на двора и това ги е спасило от по-сериозни последствия. Изхвръкнали са и тапи на сифони на приземния етаж в кухненските помещения, за щастие готвачката също в този момент е била извън кухнята. СНИМКА: Дима Максимова

"Избухналата шахта се намира точно на товарния вход, ако там в момента се извършваха някакви доставки, можеше да се случи по-голяма беля", допълни Бошнакова. В детското заведение се надянат компетентните органи да открият причината за гръмналата канализация. СНИМКА: Дима Максимова

На местопроизшествието са всички специализирани служби и институции районът е отцепен. Очаква се РИОСВ д вземат проби от отходните води. От общината набавят техническата документация на канализацията.

"Тя е изградената в периода 2005-2007 г. , заедно с пречиствателната станция на Горна Оряховица. В нея са включени както битови абонати, така и доста предприятия в района, това е промишлената зона на града, така че разследващите ще направят анализ и ще проучат от къде се е получил този проблем", коментира зам.-кметът Анелия Христов. Има хипотеза, че химически предприятия са изсипали вещества в канала и те са избухнали. Според запознати са гърмели шахти по протежението на ВиК трасето в посока пречиствателната станция на града.

Разследването на мистериозния взрив в мръсната тръба продължава под ръководството на прокуратурата.