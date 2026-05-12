Учени от НАСА, Европа и СУ ще водят лятна школа за ученици

Катедра "Астрономия" към Физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организира четвърто издание на Лятната школа по науките за Космоса и Земята през юли 2026 г. Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но силно засегнати са още поне две направления в науката – метеорологията и геофизиката.

Астрономията е любимо занимание на много деца Снимка: Архив

Лятната школа за ученици по науките за Космоса и Земята "Проф. Марин Бъчеваров" е достъпна за ученици, които имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика.

В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които се осъществяват под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 10 телескопа, като участниците се разпределят на малки групи.

Предвидени са както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Организатор на школата е катедра "Астрономия" към Физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Провежда се с активното участие на учени от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН; NASA; Института за космическия телескоп, САЩ; Хайделбергския университет, синоптици от НИМХ, учени от катедра "Метеорология и геофизика" към СУ и други.

След изключително успешните издания на школата от 2022 г. насам катедра "Астрономия" към ФзФ на СУ организира четвърто издание през 2026 г. То ще се проведе в комплекса на "SOS Детски селища - с. Дрен" от 10 до 17 юли 2026 г., който предлага удобни условия за настаняване, провеждането на наблюдения, лекции, семинари и демонстрации.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в 9, 10 или 11 клас на текущата учебна година. Първият кръг е отворен от 25 април до 30 май включително, необходимо е попълването на кратък въпросник, достъпен тук.

Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях имейл, адрес за дата, час и повече информация за формата на провеждането му. Таксата за участие е в размер на 400 евро ще се приема по банков път след окончателно одобрение на кандидата, запознаване с Правилника на школата и попълнена Декларация за съгласие от родителя/настойника. Таксата за участие включва пълен пансион за периода на школата (закуска, обяд, вечеря, нощувка). Допълнително организаторите осигуряват транспорт за участниците от София до хотела и обратно, ползване на материално-техническа база, охрана на наблюдателната площадка и застраховка.

Школата през 2026 г. е подкрепена от Национална програма "Образование с наука" (Споразумение №ДО1-172/18.09.2024 г.). За въпроси относно школата - пишете на [email protected]