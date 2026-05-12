На 6-ти юни ще се проведат безплатни срещи с информативна цел с проф. д-р Гьокхан Бозкурт в гр. Пловдив, специалист – неврохирург от група болници MедиканаИстанбул.

Проф. Бозкурт ще предоставя информация на пациенти, които проявяват интерес към следните интервенции:

Операции на мозъчни тумори при възрастни и деца

Хирургично лечение на тумори на гръбначния мозък

Лечение на мозъчни аневризми, AVM и съдови заболявания

Минимално инвазивна и ендоскопска неврохирургия

Лечение на хидроцефалия и епилепсия

Операции при травми на мозъка и гръбначния стълб

Микрохирургия на гръбначния стълб

Хирургия при вродени заболявания на нервната система

Операция при дискова херния – ендоскопска и микроскопска хирургия

Лечение на шийна и гръдна дискова херния

Операции при спинална стеноза

Хирургия при изкривявания и нестабилност на гръбначния стълб

Операции при травматични увреждания на гръбначния стълб

Кифопластика и вертебропластика

Минимално инвазивни процедури за бързо възстановяване

За предварително записване и допълнителна информация се обадете на следния телефон – 0888 912 702.

Срещите са с информатвна цел и не представляват медицински преглед или консултация. Специалистът ще отговоря на всички въпроси на пациентите и техните близки.

Участието е безплатно!

Информационните срещи с български пациенти ще се проведе на 6-ти юни 2026 г. в гр. Пловдив.

Кой е проф. Гьокхан Бозкурт?

Проф. д-р Гьокхан Бозкурт – водещ специалист по неврохирургия в Турция.

Проф. д-р Гьокхан Бозкурт е международно признат специалист по неврохирургия с дългогодишен опит в диагностиката и хирургичното лечение на заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и гръбначния стълб. Благодарение на своята експертиза, модерни хирургични техники и индивидуален подход към пациентите, той се нарежда сред най-търсените неврохирурзи в Турция.

Образование и професионална квалификация

Проф. д-р Гьокхан Бозкурт завършва Медицинския факултет на университета „Ондокуз Майъс“ в Самсун. Специализацията си по неврохирургия преминава в престижния Медицински факултет на университета „Хаджеттепе“, където развива задълбочени познания в областта на мозъчната и гръбначната хирургия.

Професионален опит

Medicana Zincirlikuyu Hospital – неврохирург

Acıbadem Maslak Hospital – специалист по неврохирургия

Memorial Bahçelievler Hospital – консултант неврохирург

LIV Hospital Istanbul – хирургично лечение на мозъчни и гръбначни заболявания

Memorial Ankara Hospital – специалист по сложни неврохирургични операции

Доцент и преподавател в Медицинския факултет на университета „Хаджеттепе“

Научна дейност и изследвания в Toronto Western Hospital, Канада

Основни медицински интереси, операции и процедури

Защо пациентите избират проф. д-р Гьокхан Бозкурт?

Пациентите от България и чужбина се доверяват на проф. д-р Гьокхан Бозкурт заради неговия богат международен опит, висок процент на успешни операции и използването на съвременни технологии в неврохирургията. Той предлага персонализиран подход, прецизна диагностика и модерно лечение за сложни неврохирургични заболявания.