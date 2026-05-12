На 6-ти юни ще се проведат безплатни срещи с информативна цел с проф. д-р Гьокхан Бозкурт в гр. Пловдив, специалист – неврохирург от група болници MедиканаИстанбул.
Проф. Бозкурт ще предоставя информация на пациенти, които проявяват интерес към следните интервенции:
- Операции на мозъчни тумори при възрастни и деца
- Хирургично лечение на тумори на гръбначния мозък
- Лечение на мозъчни аневризми, AVM и съдови заболявания
- Минимално инвазивна и ендоскопска неврохирургия
- Лечение на хидроцефалия и епилепсия
- Операции при травми на мозъка и гръбначния стълб
- Микрохирургия на гръбначния стълб
- Хирургия при вродени заболявания на нервната система
- Операция при дискова херния – ендоскопска и микроскопска хирургия
- Лечение на шийна и гръдна дискова херния
- Операции при спинална стеноза
- Хирургия при изкривявания и нестабилност на гръбначния стълб
- Операции при травматични увреждания на гръбначния стълб
- Кифопластика и вертебропластика
- Минимално инвазивни процедури за бързо възстановяване
За предварително записване и допълнителна информация се обадете на следния телефон – 0888 912 702.
Срещите са с информатвна цел и не представляват медицински преглед или консултация. Специалистът ще отговоря на всички въпроси на пациентите и техните близки.
Участието е безплатно!
Информационните срещи с български пациенти ще се проведе на 6-ти юни 2026 г. в гр. Пловдив.
Кой е проф. Гьокхан Бозкурт?
Проф. д-р Гьокхан Бозкурт – водещ специалист по неврохирургия в Турция.
Проф. д-р Гьокхан Бозкурт е международно признат специалист по неврохирургия с дългогодишен опит в диагностиката и хирургичното лечение на заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и гръбначния стълб. Благодарение на своята експертиза, модерни хирургични техники и индивидуален подход към пациентите, той се нарежда сред най-търсените неврохирурзи в Турция.
Образование и професионална квалификация
Проф. д-р Гьокхан Бозкурт завършва Медицинския факултет на университета „Ондокуз Майъс“ в Самсун. Специализацията си по неврохирургия преминава в престижния Медицински факултет на университета „Хаджеттепе“, където развива задълбочени познания в областта на мозъчната и гръбначната хирургия.
Професионален опит
- Medicana Zincirlikuyu Hospital – неврохирург
- Acıbadem Maslak Hospital – специалист по неврохирургия
- Memorial Bahçelievler Hospital – консултант неврохирург
- LIV Hospital Istanbul – хирургично лечение на мозъчни и гръбначни заболявания
- Memorial Ankara Hospital – специалист по сложни неврохирургични операции
- Доцент и преподавател в Медицинския факултет на университета „Хаджеттепе“
- Научна дейност и изследвания в Toronto Western Hospital, Канада
Основни медицински интереси, операции и процедури
Защо пациентите избират проф. д-р Гьокхан Бозкурт?
Пациентите от България и чужбина се доверяват на проф. д-р Гьокхан Бозкурт заради неговия богат международен опит, висок процент на успешни операции и използването на съвременни технологии в неврохирургията. Той предлага персонализиран подход, прецизна диагностика и модерно лечение за сложни неврохирургични заболявания.