Агенцията по храните спря нелегален внос на декоративни птици на "Дунав мост 2"

По сигнал на Гранична полиция инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на "Дунав мост 2" край Видин. Птиците са били превозвани в микробус с гръцка регистрация.

Сред тях е имало 120 вълнисти папагала, 40 екземпляра зебров финч, гълъби, пъдпъдъци, ему, гъски, джинки, патици, петел и пуйка. За пратката е представен здравен сертификат с изтекъл срок, в който са описани автомобил, видове и бройки птици, които не са съвпадали с реално установеното от инспекторите.

Животните са в добро здравословно състояние. Те са иззети и временно настанени в помещение на Областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях са положени необходимите грижи.

В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус.