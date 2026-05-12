Мият подлези и училищни дворове в София, дезинфекцират цветните контейнери

Столичната община продължава миенето на уличната мрежа с автоцистерни след приключване на ръчното почистване на наносите от кал и пясък. Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичен инспекторат.

Част от дейностите ще се извършват в нощните часове с цел минимално затруднение на трафика, а за следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се забранява влизането на пътни превозни средства в следните часови диапазони:

14 май 2026 г. - от 00:30 до 04:30 ч. – транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов" при Телевизионната кула;

27 май 2026 г. - от 00:30 до 02:00 ч. – северно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница" при пл. „Лъвов мост".

Успоредно с това започна и поетапното миене на училищни дворове в различни райони на София, за да посрещнат ученици, учители и гости в по-чиста и приветлива среда в края на учебната година. Към момента дейностите са извършени в два от районите на столицата, а в останалите продължават по предварително изготвен график.

Продължава активно и дезинфекцирането на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на София, като дейностите се очаква да приключат до края на месец май. Миенето и обработката на контейнерите се извършват ръчно и механизирано със специализирани препарати, като паралелно с това се премахват надрасквания, стикери и други замърсявания по съдовете.

Към момента на територията на столицата са разположени над 7000 цветни контейнера за разделно събиране на отпадъци, като се работи и по разширяване на системата. Комисии от експерти извършват обследвания на различни райони с цел определяне на нови места за поставяне на допълнителни съдове, които да улеснят гражданите и да насърчат разделното събиране на отпадъци.

Дейностите са част от регулярното почистване и поддържане на градската среда в София и се извършват при подходящи метеорологични условия.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание.