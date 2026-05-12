За ден 19 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 2 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 2, четирима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15771 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17920 водачи и пътници. Съставени са 4368 фиша и 400 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.