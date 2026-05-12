Ремонтират сградите на КАТ в Пиринско с европейски средства

Сградите на КАТ в Благоевград и Петрич и на Районните управления в Гоце Делчев и Разлог ще бъдат основно ремонтирани по европейски проект за енергоспестяващи мерки и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, който трябва да приключи в края на месец юни.

Проектът бе представен от директора на ОДМВР-Благоевград старши инспектор Илия Тупаров. Предвижда се топлинно изолиране на покриви и стени, подмяна на дограма, инсталации, внедряване на съвременни системи за климатизация и използване на фотоволтаици, с което ще се постигне значително намаляване на разходите за електропотребление с около 30%, намаляване на вредните емисии, както и ще се удължи жизненият цикъл на сградите. Освен това ще се подобрят условията за работа на служителите и посетителите в тях.

Инвестицията се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по договор за финансиране от юли 2024 г., сключен между ОДМВР – Благоевград и МРРБ.